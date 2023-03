Un jeune talent liégeois bientôt de retour : "Il sera un joueur important du Standard la saison prochaine"

Ce dimanche après-midi (13h30), le Standard de Liège se déplacera au Jan Breydel pour y affronter le Club de Bruges lors de la 29ème journée de Jupiler Pro League.

Ronny Deila pourra compter sur l'ensemble de son groupe dimanche après-midi, hormis Barrett Laursen. "Il n'est pas disponible pour le déplacement à Bruges car il a dû se rendre au Danemark pour des raisons personnelles. Aucun blessé à déplorer, tout le monde est sur le pont", a confié le technicien norvégien en conférence de presse.

L'entraîneur principal du Standard de Liège a donné des nouvelles de Nathan Ngoy. Blessé puis opéré (tendon du biceps fémoral) au mois de décembre, le jeune talent liégeois est sur le retour. " Les choses se passent bien le concernant. Si tout va bien, il pourra s'entraîner à nouveau avec le groupe d’ici la fin du mois voire début avril. Donc on verra à ce moment-là", a expliqué l'ancien coach du Celtic avant de poursuivre.

"Ce serait bien qu’on dispute des playoffs afin qu’il puisse avoir deux mois d’entraînement et peut-être quelques minutes de jeu avant de débuter la préparation estivale car il sera un joueur important du Standard la saison prochaine. Nathan est triste mais j’espère que ces difficultés le rendront plus fort et qu'il pourra démontrer toute l'étendue de son talent", a conclu Deila.