Arthur Vermeeren n'a pas l'intention de brûler les étapes

Il y a des jeunes qui disent qu'ils sont prêts à partir à l'étranger. Et puis il y a Arthur Vermeeren, le jeune talent de l'Antwerp, qui a vraiment la tête sur les deux épaules.

Vermeeren n'a pas l'intention de brûler les étapes. Le milieu de terrain de 18 ans a prolongé son contrat jusqu'en 2026 et il est certain qu'il passera encore plusieurs années au Bosuil.

"Cela me donne envie d'être encore plus performant. Il n'y a pas un cheveu sur ma tête qui m'a fait penser à ne pas accepter un engagement plus long. Je suis parfaitement à ma place ici", a-t-il déclaré à Gazet van Antwerpen.

Vermeeren n'est pas encore représenté par un agent. Le cabinet d'avocats bruxellois Cresta s'occupe de ses affaires, tout comme ses parents. "Je n'ai pas besoin d'un agent en ce moment. Il m'obligerait à faire des choses que je ne juge pas importantes pour l'instant. C'est pourquoi je ne conclurai aucun contrat pour le moment. Je me préoccupe le moins possible de mes questions d'argent."