Enfoncer le Club dans la crise et intégrer le top 4 ? "Il faut sécuriser ce top 8"

Ce dimanche après-midi (13h30), le Standard de Liège se déplacera au Jan Breydel pour y affronter le Club de Bruges lors de la 29ème journée de Jupiler Pro League.

En pleine confiance, le Standard va affronter une équipe brugeoise enfoncée dans la crise. "J'avais dit il y a quelques semaines que nous allions disputer des finales de Coupe, et c'est toujours le cas. Chaque match est important et nous devons poursuivre sur notre lancée. Il faut faire de notre mieux et nous verrons ensuite où nous sommes. Nous savons que le Standard n'a plus gagné depuis longtemps au Club de Bruges. C'est la meilleure équipe belge de ces trois dernières années, la meilleure du championnat sur papier. Ils ont beaucoup d'expérience et ont disputé la Ligue des champions", a confié Ronny Deila en conférence de presse.

Après sa débâcle à Benfica, le Club de Bruges a remercié Scott Parker. "Nous verrons si c’est le bon moment pour les affronter. Un changement de coach, c’est imprévisible. Puis, il y aura cette atmosphère. Après la défaite à Benfica, il y aura cette envie de se faire pardonner devant leurs supporters. Je m’attends à un match très difficile", a-t-il ajouté

En cas de victoire, les Rouches passeraient devant les Blauw & Zwart et pourraient intégrer le top 4, au moins provisoirement. "Je suis déjà content d’être dans le top 8 et nous évoquerons le top 4 si nous sommes toujours bien positionnés à deux journées de la fin de la phase classique. Mais là, il reste six matchs. Si nous perdons, nous pouvons aussi voir le 9e se rapprocher dangereusement. Il faut sécuriser ce top 8", a conclu Deila.