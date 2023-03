🎥 Un Leandro Trossard inspiré distille trois assists, Roméo Lavia joue un mauvais tour à Manchester United

La suite de la 27e journée de Premier League proposait quatre rencontres cet après-midi.

Fulham - Arsenal

Les Gunners n'ont fait qu'une bouchée de Fulham, où Aleksandar Mitrovic et Andreas Pereira débutaient. Gabriel (21e) ouvrait le score sur un assist de Leandro Trossard. Le Belge servait ensuite Martinelli (26e) pour le 0-2, puis Ødegaard qui triplait la mise avant le repos. Plus rien ne changeait après la pause, Arsenal l'emporte et garde le rythme en tête face à la pression de Manchester City. Pour Fulham, l'Europe s'éloigne peu à peu mais reste à portée de main.

Manchester Utd - Southampton

Les Red Devils ont vécu un match compliqué face à Roméo Lavia (titulaire). Casemiro (34e) voyait rouge et laissait les siens à dix face à la lanterne rouge qui tenait bon. Les Saints repartent d'Old Trafford avec un point précieux dans la course contre la relégation. United manque l'occasion de consolider sa troisième place.

West Ham - Aston Villa

Watkins (17e) ouvrait le score pour les visiteurs avant que Benrahma (26e) n'égalise peu après sur penalty.

