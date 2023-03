Avenir compromis pour Vincent Kompany et Burnley !

Le club de Vincent Kompany a reçu une bien mauvaise nouvelle ce dimanche. Et cela pourrait changer beaucoup de choses pour le coach belge.

Le Burnley FC a reçu une très mauvaise nouvelle. En effet, il est frappé d'une interdiction de transfert avec effet immédiat, bien que cette décision soit encore contestée.

Burnley est en tête du championnat et joue la semaine prochaine contre Manchester City en FA Cup. Tout va bien d'un point de vue sportif, mais il y a quelque chose qui cloche dans les comptes. L'Association des clubs professionnels anglais a donc imposé cette mesure très radicale.

"Dans le but de progresser, nous avons pris la décision en novembre de changer de comptable", explique Burnley sur son site Internet. "Ce transfert prend plus de temps que prévu. Nous avons transmis les informations financières requises au département financier et sommes en dialogue permanent avec lui. Nous sommes convaincus que l'organisation des clubs professionnels ne trouvera aucun problème dans nos comptes, hormis le fait qu'ils ont été soumis en retard."

En tout état de cause, une interdiction de transfert hypothéquerait la saison à venir. Burnley sera très probablement promu en Premier League, mais des renforts seront bien sûr nécessaires.