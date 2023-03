Hein Vanhaezebrouck critique envers un de ses joueurs malgré une prestation cinq étoiles

Gift Orban a marqué non pas un, ni deux, ni trois mais quatre buts contre Zulte Waregem. Cependant, son entraîneur a quelque chose à dire sur cette prestation.

Gift Orban aura été le Gantois le plus prolifique face à Zulte Waregem avec quatre buts marqués à lui seul. "C'est la première fois que je peux ramener le ballon du match à la maison", a déclaré Orban après la rencontre.

"Depuis que je suis professionnel, je n'ai jamais signé de triplé. C'est donc une première fois et en plus derrière, il y en a un quatrième, c'est incroyable. Mais le plus important, c'est la victoire."

Après la rencontre, Hein Vanhaezebrouck a également donné son avis sur la prestation de son joueur. L'entraîneur des Bufallos semblait heureux mais n'a pas hésité à placer une critique : "Gift Orban est un phénomène, mais nous l'avons à peine vu en première mi-temps. Il n'est pas non plus impliqué dans les deux autres buts".