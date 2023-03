"Je suis heureux de jouer rapidement contre le Cercle de Bruges"

Ce vendredi soir, Genk jouera au Jan Breydel contre le Cercle de Bruges. Le leader a été battu à domicile contre le numéro deux du classement, l'Union, lors de son dernier match. L'entraîneur limbourgeois, Wouter Vrancken, se réjouit de voir arriver ce prochain match.

Vrancken préfèrait jouer contre le Cercle de Bruges le plus vite possible : "Après une défaite, on aime toujours jouer le prochain match le plus tôt possible", déclare Vrancken dans Het Belang Van Limburg.

Vrancken indique toutefois que la défaite contre Union SG ne pèse pas trop sur le leader. "Nous ne nous soucions pas trop de ce que le monde extérieur dit de nous. Nous restons fidèles à notre style de jeu. Je préférerais que nous soyons trop enthousiastes plutôt que de jouer tout à coup un football trop attentiste", déclare Vrancken.

Vrancken et Genk sont toujours en tête de la Jupiler Pro League, l'équipe ayant toujours cinq points d'avance sur l'Union après 29 journées. Vrancken conclut que lui et son équipe n'ont de toute façon pas l'intention de lever le pied. "Nous continuerons à nous battre à fond pour gagner, même si c'est parfois la défaite qui sanctionne nos efforts", a-t-il déclaré.