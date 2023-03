Karel Geraerts "ne soutient pas" la décision de certains supporters de l'Union

L'Union Saint-Gilloise rencontre l'Union Berlin ce jeudi soir au Lotto Park. Un lieu de match qui a déjà fait couler beaucoup d'encre du côté des supporters de l'Union.

Avant la rencontre de ce jeudi, Karel Geraerts a réagi au sujet des appels de certains fans de l'Union de boycotter le Lotto Park. "Ce n'est pas non plus un plaisir, mais nous prenons les choses commes elles viennent. "Il faut aussi être honnête : le stade d'Anderlecht est beau et possède un bon terrain. En fin de compte, ce sera 11 contre 11 demain et tout le reste est secondaire."

Récemment, le noyau dur de l'USG, les Union Bhoys, ont publié un communiqué (voir ci-dessous) expliquant leur décision de ne pas se rendre au Lotto Park et appelant les autres fans à faire de même. Le manque de communication de la direction est notamment pointée du doigt. "Je comprends parfaitement les supporters, mais je ne soutiens pas la décision de certains groupes de rester à l'écart", a ensuite déclaré Karel Geraerts.