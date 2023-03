Karim Benzema rassure sur son état de santé

L'attaquant français inscrit l'unique but du Real Madrid face à Liverpool (1-0), avant de sortir directement sur blessure.

Après son but face aux Reds, Benzema a été remplacé dans la foulée par Rodrygo. Les images du Nueve, grimaçant après avoir marqué, ont sans doute pu faire craindre une nouvelle complication physique pour celui qui revenait à peine de blessure.

Au micro de Canal + après cette victoire confirmant la qualification du Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des Champions, Benzema a tenu à rassurer tout le monde. "C’est le tibia, c’est un coup, mais tranquille."

"On a fait le job au match aller, et puis au match retour on a respecté cette équipe de Liverpool en faisant un grand match avec beaucoup d’intensité. Ce n’était pas un match facile. Ce sont des matchs de haut niveau, ça se joue sur des détails. On a eu quelques occasions, on a maîtrisé notre sujet", a continué Benzema.

Qualifié pour les quarts de la C1, le Real devra se concentrer également sur le championnat espagnol. Ce dimanche, c'est en effet le Clasico face au FC Barcelone. En cas de défaite face aux Catalans, le Real dirait sans doute au revoir au titre. "Pour préparer une bonne Ligue des champions, il ne faut rien lâcher en Liga. Ils ont neuf points d’avance, on peut être à six points ce week-end, donc on va aller là-bas pour essayer de gagner. Rien n’est fini, on peut toujours rattraper ces points-là. Ça va être compliqué, mais il ne faut rien lâcher", a lancé Benzema.