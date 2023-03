"La vitrine à trophées d'Anderlecht est mieux fournie que celle de Villarreal, ne l'oublions pas"

Anderlecht défie Villarreal à l'Estadio de la Cerámica ce jeudi. Pour l'occasion, Walfoot a discuté avec un suiveur assidu.

Le site internet Villarreal-Actu.fr suit, comme son nom l'indique, l'actualité du Villarreal CF pour ses aficionados francophones. Le match retour face à Anderlecht était donc l'occasion rêvée pour s'entretenir avec l'auteur de ce blog, qui a répondu aux questions de Walfoot.be.

Quel était le sentiment prédominant au moment du tirage d'Anderlecht pour ce 8e de finale ?

Mi figue - mi raisin je dirais. Évidemment, on avait à l'esprit qu'on prenait une équipe loin de son meilleur niveau et aux performances décevantes. Mais en même temps une équipe composée de gars capables de sortir de gros matchs ponctuellement comme on l'a vu à l'aller avec Dreyer, N'Diaye ou Vertonghen ou ce weekend avec Slimani en JL.

Anderlecht reste un nom qui parle aux gens

Et puis Anderlecht reste un nom qui parle aux gens, en Espagne comme ailleurs et je crois à la survivance d'un certain ADN européen au delà du niveau d'une équipe à un moment donné.

Villarreal est clairement venu à Bruxelles en faisant tourner. Est-ce un message clair, à savoir que la Conference League n'est pas une priorité ?

C'est toute la difficulté de jongler entre la Liga qui est une compétition exigeante et dans laquelle tu te dois de bien figurer et l'Europe qui peut sembler plus abordable à ce stade de la compétition. Emery avait la même politique il y a 2 ans et ça ne nous avait pas empêché d'aller au bout. Il faut faire des choix.

Je regrette seulement que Setién n'ait pas plus fait tourner en janvier - février avec un match/semaine même si les absences ne lui ont pas facilité la vie...

Villarreal a gagné l'Europa League, puis fait une demi-finale de C1. Est-ce que cette "petite sœur" est vue avec un peu moins de considération après de tels succès ?

Sincèrement, non. Ce qu'on a vécu ces 2 dernières années est du ressort de l'exceptionnel et là-bas, tout le monde en est conscient. La Conference League est une compétition taillée sur mesure pour un club comme Villarreal. Ce n'est pas un manque d'ambition mais du réalisme.

Le budget a été revu à la baisse en juillet dernier et même si on a conservé un effectif compétitif il faut avoir à l'esprit qu'on a par exemple vu partir notre gardien n°1 (Rulli à l'Ajax) sans qu'il ne soit remplacé... Et surtout : notre vitrine à trophées est largement moins garnie que celle d'Anderlecht, alors il serait malvenu de faire la fine bouche.

C'est Anderlecht qui peut nourrir le plus de regrets après le match aller

Qu'avez-vous pensé (vous et les supporters en général d'ailleurs) du match aller ? C'était l'un des meilleurs d'Anderlecht cette saison...

Je n'ai pas été plus surpris que ça, honnêtement. J'ai eu l'occasion de regarder le match face au Standard quelques jours avant et même si le résultat n'était pas au bout, on voyait que cette équipe valait mieux que son classement. Et puis entre l'ambiance des grands soirs au parc Astrid, la météo et l'envie de se surpasser face à un récent demi-finaliste de champions...

On a sans doute raté l'occasion de concrétiser notre domination en première période (l'un de nos grands maux cette saison, comme face au Betis dimanche mais en seconde période), mais à mon sens c'est Anderlecht qui au vu de la première demi-heure en 2e MT peut nourrir le plus de regrets.

Au retour, vous attendez-vous à l'équipe type cette fois ?

Je pense que ce sera assez similaire au match aller en terme de composition d'équipe, notamment derrière. Aussi parce qu'un match très rude nous attend dimanche à Osasuna.

Même si selon le déroulement de la rencontre, il n'est pas impossible qu'un Gerard Moreno ou un Lo Celso ne rentrent plus tôt en deuxième période pour apporter cette technicité et cette touche de très haut niveau dont eux seuls sont capables.

Merci beaucoup et un bon match à vous ce jeudi !