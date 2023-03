Qui est Frederik D'Hollander, le nouveau coach de Zulte Waregem ?

Ce mercredi matin, Zulte Waregem a limogé Mbaye Leye. Le naufrage à domicile le week-end dernier contre La Gantoise (2-6) aura été la défaite de trop pour le technicien sénégalais qui prend la porte à cinq journées du terme.

Zulte Waregem espère un électrochoc avec le licenciement de Mbaye Leye et de son assistant Patrick Asselman. Frederik D'Hollander, qui était l'entraîneur des U23 de Zulte Waregem cette saison en D2 Amateurs VFVA, et Davy De fauw prendront la relève (temporairement ou non), en commençant samedi par un déplacement périlleux au Standard de Liège.

Tous deux sont des icônes du club, mais D'Hollander n'est pas forcément connu du grand public alors qu'il est un monument au Gaverbeek. C'est là qu'il a commencé à jouer dans les catégories de jeunes du KSV Waregem avant d'intégrer l'équipe première sous la houlette du futur sélectionneur national Aimé Anthuenis. Il est descendu ensuite en deuxième division et a été victime d'une grave blessure qui lui a fait perdre une saison entière. Il rebondit alors en première provinciale au KWIK Eine avant que Francky Dury ne le fasse rejoindre Zultse VV en 1998. Après la fusion, il a évolué à Zulte Waregem pendant cinq années jusqu'en 2006.

© photonews

Celui qui est surnommé "Fred Raket" est devenu le meilleur buteur du club avec 54 goals avant d'être détrôné en 2015 par un certain Mbaye Leye, qui a finalement inscrit 87 buts. Le but contre Hamme qui a offert le titre de troisième division à l'Essevee reste dans la mémoire collective des supporters de la première heure.

Après des passages à Audenarde, au VK Ieper et à Harelbeke, il met fin à sa carrière de footballeur en 2010 pour entamer sa carrière d'entraîneur chez les jeunes de Zulte à partir de 2013. C'est ainsi qu'il est revenu dans son ancienne écurie six ans plus tard. Il a entraîné pendant deux ans les U18 de Zulte Waregem avant d'être entraîneur adjoint des U21, jusqu'à ce que l'opportunité se présente l'été dernier de devenir entraîneur des U23, mais aussi analyste vidéo de l'équipe première.