"Nous avons préparé la plus jeune équipe de Belgique à ne pas avoir peur"

Miron Muslic peut se réjouir d'une soirée réussie. Hier, le Cercle de Bruges a conservé un point à domicile contre le leader, le KRC Genk.

"C'était une très bonne performance de l'équipe, et ce contre la meilleure équipe de Belgique", a déclaré Muslic lors de la conférence de presse. Son Cercle a pris un point contre le leader Genk. Après un bon match des Brugeois, Genk pourrait même se réjouir de ramener un point de plus au Limbourg. "Pour nous, il n'y a rien d'autre à faire que de mettre la pression, même contre Genk, parce que c'est ce en quoi nous croyons. C'est notre jeu", a poursuivi Miron Muslic.

L'entraîneur du Cercle a donné des maux de tête à Genk avec ses 11 joueurs dès le coup d'envoi. En première mi-temps, les Limbourgeois ont joué les premiers rôles, mais la physionomie du match a changé. "En seconde période, Genk s'est évidemment créé beaucoup plus d'occasions. Les qualités individuelles des joueurs sont énormes, de sorte qu'il est impossible de suivre tous les ballons. Toutes ces qualités font qu'il est impossible de les éloigner de nos seize mètres", a déclaré Muslic avec beaucoup de respect pour son adversaire.

"Bien sûr, à la fin, nous voulions encore gagner le match. Nous avons préparé la plus jeune équipe de Belgique à gagner et à ne pas avoir peur d'adversaires qui sont meilleurs individuellement. Je suis vraiment très fier de mon groupe de joueurs", a conclu l'entraîneur des Vert et Noir.