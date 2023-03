Westerlo croit plus que jamais au top 4, Ostende un peu moins au maintien !

Le KV Ostende a cru prendre un petit point qui aurait pu faire la différence. Mais Westerlo a été chercher la victoire avec les dents...

Westerlo savait que la défaite de Bruges signifiait une course au top 4 toujours plus palpitante. Et malgré la concurrence de Gand et du Standard, les Campinois seraient pessimistes de ne pas y croire. Ce déplacement à Ostende a failli laisser des regrets.

Dès la 11e minute, Kyan Vaesen fêtait cependant d'emblée sa sélection en U21 par un but, ouvrant le score pour Westerlo (0-1). C'est pourtant bien Ostende qui mérite un petit but dans une première période dominée par les Côtiers.

Trois énormes occasions, et même une latte de Sakamoto : le KVO peut avoir des regrets...d'autant plus que Maxim De Cuyper a loupé le 0-2 du point de penalty. En seconde période, même chanson : Ostende étouffe Westerlo, tirant en tout plus de 20 fois au but dans le match.

McGeehan finit par égaliser (87e), et le KVO espère ainsi prendre un petit point, mieux que rien pour se rapprocher d'Eupen. Il n'en sera rien : cruellement, Lukas Van Eenoo va mettre le 1-2 au bout des arrêts de jeu (90e+2).