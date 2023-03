🎥 L'Eredivisie bascule après un klassieker bouillant entre l'Ajax et Feyenoord

L'Ajax Amsterdam et le Feyenoord s'affrontaient dans un match décisif pour le titre. La rencontre a été à la hauteur de l'événement.

Depuis le licenciement d'Alfred Schreuder, l'Ajax a retrouvé son football. Avec 7 victoires de rang, les Lanciers ont même réussi à remettre Feyenoord sous pression en revenant à trois points de la première place. Les premières minutes donnaient le ton avec un rythme éffréné, à l'image du premier but inscrit par Feyenoord après cinq minutes pour d'emblée refroidir les ardeurs amstellodamoises.

Emmené par un grand Steven Berghuis, ancien capitaine de Feyenoord, l'Ajax inscrivait deux buts en 20 minutes pour renverser la situation avant la mi-temps et revenir virtuellement à hauteur de leurs adversaires. Mais Feyenoord réagissait en champion en égalisant 7 minutes après le retour des vestiaires. Les deux équipes semblaient se diriger vers un partage 2-2 lorsque Lutsharel Geertruida surgissait sur corner pour offrir la victoire aux visiteurs. Grâce à ce but tardif, Feyenoord reprend six points d'avance en tête du championnat, faisant ainsi un grand pas vers le titre.