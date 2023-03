Dante Vanzeir repart avec une petite surprise pour son premier but en MLS

Le Belge a planté sa première rose, à domicile et offert à son nouveau club sa première victoire de la saison.

Opposé à Columbus, le New York RB s'est imposé pour la première fois et peut enfin lancer sa saison.

Après le match, c'était un Dante Vanzeir tout sourire qui se présentait à la presse, avec à la main, le ballon du match dédicacé par ses coéquipiers qu'il a reçu en cadeau : "Je ressens beaucoup d'émotions, tout d'abord, prendre trois points à la maison était pour moi la chose la plus importante. Nous en avions besoin en tant qu'équipe. Je me sens bien, c'est le moment que j'attendais. Mon premier but et à domicile", confiait le Belge dans des propos repris sur le site du club.

"Je ne sais pas si Tolkin m'a vu, mais je pense que oui. C'était un super centre en tout cas. Ce n'était pas mon but le plus évident car ce n'était pas facile de faire une telle reprise en une touche de balle. Je me sens bien, je m'améliore chaque semaine et je suis sûr que dans les semaines à venir, je serai prêt à jouer plus longtemps", poursuit l'ancien de l'Union.

Vanzeir n'a pas oublié les siens, ni ses coéquipiers qui l'ont accueilli et mis dans les meilleures dispositions possibles : "J'aimerais dédier ce but à beaucoup de gens, à ma famille et à mes amis qui nous regardent depuis chez eux. Et aussi à l'équipe qui m'a aidé, sur le terrain et en dehors, pendant mes premières semaines ici".