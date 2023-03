Staff réduit, absence de Vermaelen, "économies" : Franky Vercauteren explique

Domenico Tedesco a opté pour un staff plus petit que celui de Roberto Martinez. Une décision prise en partie pour réduire le budget, et qui vaut notamment à Thomas Vermaelen de ne pas avoir été reconduit.

Frank Vercauteren s'est présenté devant la presse ce lundi, comme pour introduire la "nouvelle" ère post-Martinez et présenter aussi un peu son propre rôle, que peu savaient définir dans le détail. "Mon job est très large. J'ai mis quelques minutes à en lire l'intitulé quand j'ai postulé", plaisante d'emblée le directeur sportif de l'Union Belge.

Diables, Espoirs, Flames, (infra)structure : Vercauteren fait un peu de tout. Il a aussi eu son mot à dire dans les discussions concernant le staff, qui ont été longues et ont vu Tedesco opter pour une équipe réduite. "Nous avons analysé comment les choses fonctionnaient jusqu'au Qatar. Et avec tout le respect que nous avons pour Roberto Martinez et son travail, le passé est le passé", déclare Franky Vercauteren.

© photonews

"Les méthodes d'alors ne conviennent pas aujourd'hui. La réduction du staff était nécessaire. Ma relation avec Tedesco ? Nous avons beaucoup voyagé ensemble ces dernières semaines, j'ai appris à le connaître humainement. On a parlé de tous les sujets, foot et autres", explique-t-il ensuite. "Le courant passe bien entre nous".

L'une des décisions potentiellement impopulaires de la paire Vercauteren-Tedesco a été de se séparer de Thomas Vermaelen. "Je ne veux pas parler des cas individuels. Mais nous savons l'expertise que peut amener Thomas. Nous avons analysé nos besoins et sommes très satisfaits du staff sous sa forme actuelle", affirme Vercauteren. "Cela ne veut pas dire que nos besoins n'évolueront pas, et que Thomas n'aura pas un rôle dans le futur. C'est un sujet clos à l'heure actuelle. Si c'est un choix financier ? Ce n'est pas mon job de parler du financier".