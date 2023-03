🎥 Le jour où Zlatan Ibrahimovic recevait une standing ovation au Parc Astrid

C'était il y a bientôt 10 ans : en octobre 2013, Zlatan Ibrahimovic inscrivait un...quadruplé sur la pelouse du Lotto Park. Le public d'Anderlecht, beau joueur, n'avait pu que s'incliner face au génial suédois.

À sa sortie, Ibrahimovic avait ainsi reçu une standing ovation après sa démonstration. Ce vendredi, s'il ne devrait pas débuter, Zlatan montera probablement au jeu pour des retrouvailles émouvantes avec son public, à 41 ans...

Zlatan Ibrahimovic scored four goals against Anderlecht back in 2013 and THIS was the one to complete his hat-trick...



Could watch it over and over. ūüí•



ūüďĻ @ChampionsLeague pic.twitter.com/gbhqKSI5eJ