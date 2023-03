Hein Vanhaezebrouck sous le charme d'un autre Buffalo : "Il ne restera pas là bien longtemps"

Le jeune joueur de 17 ans impressionne son entraîneur, qui l'imagine rapidement passer un cap dans sa carrière.

Malick Fofana est l'une des révélations de la saison du côté de La Gantoise. Alors qu'il ne fêtera son 18e anniversaire que cette semaine, le jeune Belge de 17 ans a déjà inscrit un but et délivré quatre passes décisives depuis le début de la saison. A la base 2-0 contre Eupen, Fofana trouve de plus en plus ses marques au sein de la formation Buffalo.

"Il est encore jeune donc j'essaye de ne pas trop parler de lui. Mais il mérite aussi des éloges. Maintenant, il commence à se sentir très à l'aise offensivement et il perd beaucoup moins de ballons. Je suis très fier de lui" a commenté Hein Vanhaezebrouck en conférence de presse.

Généralement placé sur le côté droit, le joueur issu du centre de formation de La Gantoise pourrait aussi se muer en véritable buteur. "A long terme, je le vois finir comme attaquant de pointe, mais il est encore un petit peu trop frêle pour cela. Il ne restera pas bien longtemps sur le côté, même si c'est le cas pour le moment" a conclu Hein Vanhaezebrouck.