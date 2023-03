Kevin De Bruyne ne se voyait pas capitaine : "Le coach m'a donné ses raisons"

Voici la première conférence de presse du nouveau capitaine des Diables ! Kevin De Bruyne s'est présenté face à la presse très détendu, prêt à entamer ce nouveau chapitre de sa carrière...

Un vent frais souffle sur l'équipe nationale belge avec l'arrivée de Domenico Tedesco et quelques chamboulements dans la sélection. "C'est un peu différent d'il y a quelques mois. C'est comme une rentrée des classes avec beaucoup de nouveaux camarades", lance Kevin De Bruyne en conférence de presse, à la Friends Arena de Solna.

Un KDB plutôt souriant, selon ses critères. À des kilomètres de l'image laissée en décembre dernier, quand les Diables prenaient la porte en poules et que De Bruyne paraissait assez peu heureux d'être là. "Arrêter la sélection ? Je n'y ai pas songé une seule seconde", affirme-t-il quand un journaliste le suggère. "Si je n'étais plus heureux d'être là, ambitieux, j'arrêterais, mais ce n'est pas le cas".

Capitaine...à la place de Vertonghen

Quant à ce nouveau brassard, il y est habitué en tant que vice-capitaine à Manchester City. Mais en sélection, De Bruyne ne se voyait pas forcément le porter. "J'ai été surpris. C'est un honneur, bien sûr, je suis toujours heureux de représenter le pays. Le coach m'a donné ses raisons, j'ai donné mon avis", explique-t-il.

Le nouveau capitaine n'en a ensuite pas vraiment parlé avec Courtois et Lukaku, ses nouveaux suppléants, mais bien...avec Jan Vertonghen. Vice-capitaine sous Roberto Martinez, l'Anderlechtois a compris. "On a discuté, car j'estimais que c'était une question de respect. J'étais surpris qu'il ne soit pas choisi. Mais nous en avons parlé, et il n'y a aucun problème", rassure KDB.

Si De Bruyne tentera avant tout d'être un leader par l'exemple, il sait cependant qu'il a tout à apprendre d'un ancien équipier : Vincent Kompany. "Le capitaine idéal, c'était lui. Pourquoi ? Pour tout (sourire). Sur le terrain, en dehors, en termes de personnalité. Moi ? Si je dois parler, je le ferai. Mais je ne veux pas me forcer à le faire, cela viendra naturellement".