Christian Wilhelmsson n'a pas oublié Anderlecht : "Kompany ? Ce sera l'un des plus grands coachs au monde"

Christian Wilhelmsson est un ami proche de Vincent Kompany, dont il a suivi avec joie les débuts en tant qu'entraîneur à Anderlecht, puis Burnley. Quant à la méforme des Mauves, elle l'attriste, même s'il relativise.

Même si nous avons contacté Christian Wilhelmsson à l'occasion de Suède-Belgique, impossible de ne pas évoquer "son" club en Belgique : le Sporting d'Anderlecht, où il a évolué de 2003 à 2006. "Chippen", comme le surnomment affectueusement les supporters, avait disputé 90 matchs et inscrit 34 buts. Il garde une sacrée cote de popularité à Bruxelles, et continue à suivre le RSCA de loin.

Christian, j'imagine que vous avez vu l'exploit d'Anderlecht à Villarreal...

Je n'ai pas vu le match en direct, mais j'ai vu le résultat, c'est extraordinaire. Ca rappelle les belles années des bons résultats européens, dans les années 2000. Pour le reste, je suivais bien sûr un peu plus le club quand mon ami Vincent Kompany était coach. Nous discutions souvent !

Vous connaissez Vincent depuis qu'il est ado...mais il a à peine donné un jour l'impression de l'être, en fait (Wilhelmsson rigole). Vous sentiez qu'il avait un tel potentiel pour devenir coach ?

Pas au tout début, mais il était juste à un autre niveau. Il était différent dans sa façon de voir le football. Au fil de sa carrière, on a senti qu'il prenait une telle ampleur...et donc qu'il pourrait devenir coach par après, oui. Et maintenant qu'il l'est, je suis tellement content de son succès à Burnley. Il a connu des difficultés à Anderlecht mais il s'en est nourri.

© photonews

Vous le voyez réussir en Premier League, après sa réussite à Burnley ?

Oh, oui ! Je le vois tout simplement devenir l'un des meilleurs entraîneurs du monde, vous pouvez l'écrire. Au niveau des Ancelotti, Guardiola...Vincent a tout ce qu'il faut. Tout. Il a la maturité de s'adapter et d'évoluer. Certains coachs restent un peu campés sur leurs principes, pas lui : si on lui prouve qu'il a tort, il va évoluer, il a l'ouverture nécessaire pour adapter ses principes.

Revenons à Anderlecht : vous devez halluciner de voir les Mauves se battre pour le top 8 !

Pfff, oui...je serais curieux de voir comment est l'ambiance au stade désormais. Car à mon époque, tu pouvais gagner et être sifflé si le public jugeait que ce n'était pas assez bon. La pression était énorme, inimaginable. Ca m'a beaucoup aidé pour la suite de ma carrière.

Maintenant, je crois aussi que le public adapte ses attentes. Il y a un nouveau public, une génération qui n'a peut-être pas connu cette époque...ils comprennent aussi que ça prendra du temps de revenir au sommet, ce que je souhaite à Anderlecht car c'est sa place.

© photonews

Je crois qu'un gros problème rencontré par le RSCA est que son académie n'a plus autant de facilités qu'avant à attirer les plus grands talents. À mon époque, arriver à Neerpede était le nec plus ultra. Tous les jeunes en rêvaient. Ca s'est un peu perdu, aussi parce que le championnat belge attire moins...Et Anderlecht a dû s'adapter à cela.

Collaborer avec Anderlecht ? Je serais très intéressé, bien sûr

Vous ne lisez certainement pas la presse belge, mais à l'époque du déplacement à Seraing, au vu du classement des deux équipes, on parlait de...lutte pour le maintien si Anderlecht perdait.

(il souffle) C'est incroyable. Ce mot ne devrait jamais être associé à un club comme Anderlecht ! Comme tous les grands clubs, comme l'Ajax ou le PSV Eindhoven aux Pays-Bas...c'est impensable. Ce sont des clubs qui peuvent connaître un coup de mou à un moment donné de leur histoire mais finiront toujours par revenir.

Anderlecht a tenté à l'époque de ramener des joueurs ayant l'ADN du club au sein de l'organigramme. Vous êtes toujours en partie agent de joueur. Une collaboration est-elle envisageable ?

Concernant les joueurs, ce sont surtout des joueurs locaux, car je connais bien les clubs des Emirats. Je ne fais pas ça pour l'argent, je ne vais jamais faire le forcing pour mettre un de mes joueurs dans un club si je sais qu'il n'y a pas sa place...ce n'est pas ma façon de fonctionner.

Mais travailler dans un rôle au sein d'une académie des jeunes, dans la gestion sportive...Ca, ça me parlerait. C'est même bien plus vers ça que je me vois me diriger. Et si Anderlecht est intéressé, je serais très heureux, bien sûr ! Qui sait.