Un joueur de Genk voit enfin le bout du tunnel

Luca Oyen fait son retour au KRC Genk. L'attaquant participera à un match d'entraînement contre le Beerschot. Pour Oyen, c'est la fin d'un calvaire.

Oyen a été absent pendant pas moins de huit mois en raison d'une blessure aux ligaments croisés. Aujourd'hui, il est prêt à se battre pour le KRC Genk. "Cela fait des mois que j'attends cela avec impatience", a déclaré Oyen à Het Belang Van Limburg. "Durant le stage espagnol en novembre, j'ai pu m'entraîner pour la première fois en l'extérieur. Après le Nouvel An, j'ai repris progressivement avec le groupe. Bien sûr, les mois ont été longs. Mais quand j'y repense aujourd'hui, la rééducation a été assez rapide.

Oyen veut aider Genk, mais il a des concurrents solides avec Joseph Paintsil et Mike Trésor. "Mais cette concurrence me donne une motivation supplémentaire pour l'affronter. En outre, je suis encore très loin. Nous y arriverons pas à pas. J'espère sincèrement pouvoir encore rendre service à l'équipe lors des Play-Offs. Normalement, cela devrait être possible.

Oyen n'a joué que 45 minutes en championnat pour le KRC Genk cette saison. C'était contre le Club de Bruges.