Marc Coucke salue la victoire des Diables Rouges et met Neerpede en avant

Les Diables Rouges ont enregistré une très belle victoire en Suède (0-3) pour la première de Tedesco. Marc Coucke a suivi la rencontre et a tenu à faire savoir que les joueurs qui avaient été décisifs étaient évolués à Anderlecht.

La Belgique s'est largement imposée en Suède (0-3) vendredi soir grâce à un triplé de Romelu Lukaku. Les deux premiers buts ont été marqués grâce à des assists de Dodi Lukebakio, le troisième via une passe décisive de Johan Bakayoko. Trois joueurs qui sont passés par le Sporting d'Anderlecht.

Et Marc Coucke ne l'a certainement pas oublié. Le propriétaire des Mauves a partagé une photo de la victoire des Diables Rouges sur Twitter avec le message : "Les nouvelles générations et les générations plus expérimentées sont également forgées à Neerpede".