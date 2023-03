Un Diable Rouge ne fera pas le déplacement en Allemagne

Après la victoire de vendredi soir en Suède, les Diables Rouges mettront le cap sur Cologne ce mardi pour y affronter l'Allemagne. Une rencontre que ne disputera pas Thibaut Courtois. "Il est retourné par précaution au Real Madrid en raison d'une légère élongation de l'adducteur", peut-on lire dans le communiqué de la Fédération Belge de Football.

C'est sans doute Koen Casteels qui va en profiter pour prendre la place entre les perches en Allemagne. Le portier de Wolfsburg pourrait ainsi célébrer sa cinquième cap avec la Belgique.

