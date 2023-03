Les espoirs contre le Japon ce lundi... avec Yorbe Vertessen ?

Blessé depuis une dizaine de jours, l'attaquant de l'Union serait apte pour la rencontre amicale des Diablotins contre le Japon, ce lundi.

Trois jours après avoir partagé contre la République Tchèque (0-0), les Diablotins affrontent le Japon ce lundi à 19h00 pour leur deuxième et dernière rencontre de cette trêve internationale. Face aux Tchèques, la production offensive belge fut particulièrement maigre, Kyan Vaesen et Anthony Descotte n'ayant eu aucune emprise sur la défense adversaire.

Pour cette deuxième rencontre amicale, Jacky Mathijssen pourrait recevoir une aide précieuse venue de l'infirmerie. En effet, Yorbe Vertessen, absent depuis une petite quinzaine de jours et le match contre Genk en raison d'une blessure à l'adducteur, fera son retour dans le groupe. "Il est apte à débuter le match, mais nous ne prendrons aucun risque" a précisé l'entraîneur des Diablotins.

Il y a trois jours, les Diables U21 ont proposé un contenu très intéressant dans le jeu, dicté par Aster Vranckx, Koni De Winter, Ameen Al-Dakhil et Ignace Van Der Brempt, les 4 Belges les plus en vue. Si les absences de Yari Verschaeren, Johan Bakayoko et Roméo Lavia se sont fait ressentir, la Belgique a paru être la meilleure équipe sur le terrain. Contre le Japon, espérons pour Jacky Mathijssen que Yorbe Vertessen puisse répondre présent dès le début du match et combler ce manque dans le dernier geste.