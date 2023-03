Ferran Jutgla sur les tablettes d'une grande formation de Série A

L'été dernier, Ferran Jutgla rejoignait le Club de Bruges depuis le FC Barcelone. Après des débuts très prometteurs, l'attaquant espagnol a baissé de régime depuis le début de l'année civile.

Ferran Jutgla a réalisé un superbe début de saison, passant rapidement la barre des 10 buts toutes compétitions confondues. Depuis le début de l'année civile et l'arrivée de Scott Parker, l'attaquant espagnol est resté quasiment muet et n'a marqué qu'un petit but en 2023.

Les Blauw & Zwart cherchent à récupérer leur place dans le top 4, pour le moment occupée par La Gantoise. Les hommes de Rik De Mil savent qu'ils n'ont plus leur sort entre les mains et qu'ils doivent compter sur un faux pas des Buffalos pour y parvenir.

Cela n'empêche pas les joueurs de la Venise du Nord de recevoir de l'intérêt depuis l'étranger, comme c'est le cas pour Ferran Jutgla. Selon les informations de la Corrière Dello Sport, l'attaquant de 24 ans serait pisté par la Lazio Rome, actuelle dauphin de Naples en Série A. Le club de la capitale aurait dressé une short-list pour renforcer son compartiment offensif, parmi laquelle figurent Federico Bonazzoli (Salernitana) et Mariano Diaz (Real Madrid).