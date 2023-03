Maroc : Walid Regragui pardonne l'employé espagnol auteur de racisme envers la sélection

Le sélectionneur du Maroc n'a pas mis de l'huile sur le feu après les commentaires à caractère raciste d'un Espagnol envers l'équipe nationale et l'arrestation qui en a suivit.

Triste épisode dont a été objet l'équipe nationale du Maroc. Séjournant à Madrid avant de rencontrer le Pérou ce mardi soir en amical, les joueurs ont été la cible de commentaires racistes de la part d'une personne employée dans leur hôtel.

"On leur sert la m*rde du Ramadan. Leurs p*tains de croyances. "P*tain de maures de m*rde, j'e**erde le Ramadan et leurs p**ains de m*rts !", avait notamment écrit l'homme sur son compte Instagram. Il a été arrêté par la police locale.

Questionné quant à cet événenement, Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, a préféré prôner le pardon. "Beaucoup de joueurs et le public marocain ont parlé du racisme que nous avons subi. C’est un gamin de 19-20 ans, on ne va pas s’attarder sur ça. Dans notre religion, on nous apprend le pardon et on le pardonne."

"Le meilleur exemple en cette période de ramadan est de le pardonner, et lui comprendra que ce qu’il pense des musulmans n’est pas la réalité. Je n’ai pas plus envie d’en parler", a déclaré Regragui en conférence de presse.