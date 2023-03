Anderlecht peut respirer

En peu de temps, Islam Slimani est devenu important pour Anderlecht. Il semble que les Bruxellois pourront compter sur l'Algérien assez rapidement.

Islam Slimani a déclaré forfait pour les rencontres internationales de l'Algérie. L'attaquant du Sporting d'Anderlecht s'est avéré souffrir d'une blessure musculaire.

La blessure de Slimani ne semble cependant pas trop grave. C'est ce que l'on peut lire sur le site du RSC Anderlecht. Le club a dressé la liste de tous les internationaux et a également fourni un paragraphe pour l'attaquant algérien. La date de retour de Slimani n'est pas encore connue.

Slimani s'est légèrement blessé et n'a malheureusement pas pu participer aux deux matches de qualification de l'Algérie pour la Coupe d'Afrique des Nations", peut-on lire sur le site Internet. L'Algérie s'est bien débrouillée sans son attaquant et a remporté deux victoires. L'équipe nationale a remporté deux victoires contre le Niger et a obtenu un score de 12 sur 12.