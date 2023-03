Antoine Lejoly enchaîne les titularisations : "La clean sheet aurait été la cerise sur le gâteau"

Ce dimanche après-midi, le RFC Liège a pris facilement la mesure des U23 de La Gantoise (4-1) lors de la 30ème journée de Nationale 1.

Le RFC Liège s'est promené à Rocourt ce dimanche après-midi sous la pluie. La Gantoise, privée de joueurs repris en sélection, n'a pas fait le poids face à l'ogre liégeois. En supériorité numérique dès la 11ème minute, le matricule 4 ouvrait le score via Mputu (18e), mais voyait les Buffalos égaliser peu après la demi-heure de jeu grâce à une réalisation de Van Hauter (33e). La joie était de courte durée pour les troupes d'Emilio Ferrera puisque Mputu allait de son doublé une minute plus tard (2-1). Perbet (50e) et Mouchamps aggravaient le score en seconde période.

Antoine Lejoly fêtait son 25ème anniversaire ce dimanche. "La clean sheet aurait été la cerise sur le gâteau, mais nous avons malheureusement encaissé un but aujourd'hui. C'est frustrant car je n'ai pas eu grand chose à faire", a confié le portier liégeois à l'issue de la partie.

Sorti sur blessure dans les arrêts de jeu après un choc avec Jordan Bustin chez les U23 de l'Antwerp, Kevin Debaty a perdu sa place de numéro un au profit d’Antoine Lejoly. Ce dernier vient d'être titularisé pour la cinquième fois de suite. "Je prends beaucoup de plaisir et j'écoute attentivement le coach qui me fait confiance. La concurrence avec Kevin se déroule super bien. Notre entente est très bonne et elle n'a pas changé. Je suis sur le terrain et il me soutient. Si j'ai été surpris de rester dans les cages quand Kevin était à nouveau fit ? Oui quand même. Je profite et je sens que je suis sur la bonne voie. J'ai besoin de temps de jeu pour m'améliorer et poursuivre ma progression. La D1B ? Oui, on commence à y penser même si on reste concentré sur la fin de la saison. On veut le titre et pas seulement monter", a conclu Lejoly.