L'avis tranché de Felice Mazzù sur l'affaire Charleroi - Malines

Après la trêve, Charleroi retrouve ses internationaux et est désormais lancé dans un sprint final, avec les play-offs 2 en ligne de mire. Au classement, tout pourrait être chamboulé par un certain Charleroi-Malines, qui devra être rejoué au mécontentement de tous les concurrents des Carolos.

"J'ai senti beaucoup de positivisme", a déclaré Felice Mazzù au sujet de l'état d'esprit du Sporting avant de jouer ces matchs très importants. "La victoire contre l'Antwerp ne peut pas s'évaporer aussi vite. Les joueurs doivent se rappeler de ce qui s'est passé là-bas, de la manière dont on a gagné ce match. Cela doit nous servir de projection pour les matchs qui nous reste. J'aimerais qu'on soit meilleurs avec le ballon, j'aimerais qu'on soit un peu plus conquérants, mais ça n'enlève rien au fait d'avoir gagné ce match."

Ce samedi, Charleroi entamera donc son sprint final pour tenter d'aller accrocher une place en play-offs 2. Alors qu'il reste 4 journées de championnat, Charleroi bénéficiera d'un match de plus pour changer la donne. Le verdict est en effet été tombé récemment concernant le match arrêté à domicile en novembre dernier face à Malines. Les concurrents des Zèbres - dont Westerlo - grondent, et ont même saisi la CBAS (Cour belge d'Arbitrage pour le Sport) afin de faire réformer la décision.

"En ce qui me concerne moi et les joueurs, on prend match par match. On ne pense pas au nombre de match qu'il nous reste, parce que chaque match est important. Le plus important, pour l'instant, c'est celui de Westerlo", a continué Mazzù, avant de donner un avis un peu plus tranché sur la question.

"(Le fait) que tous nos concurrents se joignent à Malines dans ce dossier-là, je ne le comprends pas. Parce qu'il n'y a que Malines qui est concerné. Mais ça veut être aussi dire que Charleroi est là, que Charleroi est présent. Peut-être que Charleroi fait peur, et qu'on dérange."