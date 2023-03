Un grand pays du football se dresse face à la Belgique

Les fédérations belge, néerlandaise et allemande de football ont déposé une candidature commune pour l'organisation de la Coupe du monde féminine de 2027. Mais voici un concurrent de poids dans la course à l'organisation.

La Belgique espère organiser la Coupe du monde féminine en 2027 avec les Pays-Bas et l'Allemagne, mais le Brésil se lance à son tour dans la course. Le pays du football a déjà accueilli deux fois la Coupe du monde de football masculin, en 1950 et en 2014.

Les pays ont jusqu'au 21 avril pour poser leur candidature. L'Afrique du Sud, le Mexique, le Chili et les États-Unis sont également cités. Cela ne sera donc pas une route facile pour la candidature belge, associés à l'Allemagne et aux Pays-Bas.