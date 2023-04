🎥 De Gift Orban à Simon Adingra: les plus beaux buts du mois de mars en Pro League

Comme tous les mois, Eleven Sports propose aux amateurs de football belge de voter pour le but du mois en Pro League. Avec deux Unionistes, un Gantois, un Brugeois et un Courtraisien parmi les candidats.

La lucarne de Gift Orban contre Anderlecht, celle de Loïc Lapoussin contre Malines, le coup franc de Bjorn Meijer contre le Standard, la frappe enroulée de Simon Adingra à Genk et celle d'Abdelkahar Kadri contre Bruges sont les réalisations nominées ce mois-ci.

Lequel de ces cinq bijoux remportera la timbale? C'est désormais aux internautes de faire leur choix et d'élire le plus beau but du mois de mars, sur le site internet d'Eleven Sports.