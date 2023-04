"En perdant Yari Verschaeren, j'ai perdu mon talisman"

Brian Riemer a donné des nouvelles de Yari Verschaeren, dont l'opération s'est bien passée. Mais le coach du Sporting d'Anderlecht sait que ce sera une grosse perte.

Yari Verschaeren ne retrouvera pas les terrains de sitôt avec Anderlecht. Gravement blessé sur la pelouse d'OHL, le n°10 du RSCA sera absent jusqu'en 2024, après s'être rompu les ligaments croisés. Brian Riemer rassure cependant sur l'état d'esprit du joueur, qu'il assure être positif.

"Il va bien. Nous avons parlé hier et avant-hier. Son opération s'est très bien passée, le dommage dans le genou a été réparé", explique Riemer. "Maintenant, c'est une longue route et un dur travail qui l'attendent. Mais Yari est l'un des nôtres, un membre de la famille, et nous serons avec lui pendant cette période. On l'attend pour janvier 2024".

© photonews

Comme à l'accoutumée, Riemer a tourné la chose de manière positive : "Ce genre de drame est l'occasion de prendre du recul et de se rendre compte d'à quel point nous sommes chanceux. Quand parfois nous nous plaignons qu'il fait venteux, qu'il pleut à l'entraînement...réalisons à quel point c'est une chance de vivre du football et d'être en bonne santé", estime le Danois.

Riemer avait jusque là aligné Verschaeren à chaque fois, et le jeune Diable retrouvait ses meilleures sensations. "Je ne vais pas prétendre que ce n'est pas une grosse perte. Qui plus est, je perds mon talisman, car j'ai placé Yari au centre de mon jeu dès le début", regrette-t-il.

"Mais avec Lior, Amadou, Majeed et Kristian, j'ai des options, et ils ont tous reçu du temps de jeu cette saison. En termes de qualité, je n'ai aucun doute quant à notre capacité à remplacer Yari", conclut ensuite Brian Riemer. "Même si nous aurions préféré qu'il soit avec nous, bien sûr".