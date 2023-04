Hein Vanhaezebrouck ne part pas en besogne avant d'affronter Seraing

Le coach de La Gantoise le prévient : cela sera tout sauf facile ce samedi sur la pelouse de Seraing, qui a absolument besoin d'un résultat pour encore croire un peu au maintien.

La Gantoise, qui a besoin d'une victoire pour maximiser ses chances de rester dans le top 4, se déplace sur le terrain d'un Seraing à l'agonie lancé dans un très probable baroud d'honneur. Le coach gantois, Hein Vanhaezebrouck, a défini en conférence de presse les facteurs sur lesquels pourra se jouer la rencontre.

"Tout d'abord, Seraing est une équipe qui se bat toujours pour obtenir un résultat. Elle se trouve dans une situation difficile, mais elle n'est pas encore releguée. Ils perdent souvent par un but d'écart et ce ne sera pas facile. Les gens pourraient s'attendre à un match facile, mais nos rivaux ont déjà perdu des points contre des candidats à la relégation."

"Le deuxième facteur est le terrain, qui sera ravagé par la pluie. Et il y a aussi la météo, avec beaucoup de vent et de pluie sur un terrain qui n'est pas complètement fermé. Il y aura des rafales", a continué Vanhaezebrouck, qui attend un état d'esprit exemplaire de la part de ses joueurs. "Notre mentalité devra être bonne. D'habitude, cela nous convient, et je pense qu'il en sera de même aujourd'hui. Nous devons jouer avec la même attitude que contre le Club de Bruges ou même West Ham. J'espère que mes joueurs l'ont compris."