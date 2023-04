Un talent belgo-marocain va faire son retour à Anderlecht et veut s'y imposer

Prêté à Emmen, le jeune latéral droit va faire son retour à Anderlecht et veut s'y imposer.

Mohamed Bouchouari a fait une grande partie de sa formation à Zulte-Waregem mais a rejoint le Sporting d'Anderlecht pour la première fois en juillet 2018. Acheté en décembre 2020, le jeune latéral droit belgo-marocain (22 ans) est actuellement prêté à Emmen, en première division néerlandaise. Titulaire, l'ancien international espoirs a disputé 19 matchs et compte 1 but et 1 passe décisive.

Dans un communiqué officiel, l'actuel 16e d'Eredivisie a confirmé que Mohamed Bouchouari fera son retour à Anderlecht à l'issue de la saison. Avec une saison pleine dans les pattes, il ne se contentera certainement pas d'un rôle de titulaire avec les Futures et revendiquera très certainement une place dans le noyau A.

Lire le communiqué.