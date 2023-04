Cyriel Dessers a quelques regrets : "J'aurais aimé jouer le titre actuellement"

L'attaquant belgo-nigérian, prêté la saison dernière au Feyenoord, a décidé de quitter Genk et de rejoindre Cremonese, qui pointe à la dernière place de Serie A.

Auteur d'une grosse saison 2021-2022 lors de son prêt au Feyenoord, avec notamment une finale de Conference League ralliée, Dessers a été contraint de revenir à Genk l'été dernier. Il quittera finalement le Limbourg pour Cremonese, promu en Serie A. Son aventure italienne est jusqu'ici compliquée, avec seulement 6 buts inscrits tcc et une place de lanterne rouge en championnat.

Dans une interview accordée à Voetbal International, Dessers s'est exprimé sur son aventure passée au Feyenoord, non sans une certaine nostalgie. "Je suis très heureux quand je vois le Feyenoord jouer, comme dans De Klassieker au Johan Cruijff ArenA. J'espère vraiment qu'ils seront champions."

"Est-ce que je n'aurais pas préféré jouer au Feyenoord aujourd'hui ? Je pense que tous les joueurs qui ont quitté le Feyenoord après la saison dernière auraient aimé disputer le titre avec le Feyenoord et aller à nouveau aussi loin en Europe. Mais l'avenir n'est pas toujours entre vos mains. Pour moi, c'était un puzzle avec Genk et Feyenoord qui devait s'assembler pour que je puisse rester plus longtemps."