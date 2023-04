Ostende se rapproche dangereusement de la relégation : "Un manque de tout"

Dimanche de Pâques pour Ostende qui s'est fait corriger en déplacement au STVV dimanche soir. Désormais, les Côtiers vont devoir signer un six sur six contre Louvain et Gand.

La relégation n'est pas encore mathématiquement actée mais la situation est compliquée pour Ostende. "Si vous regardez le classement, c'est encore possible. Mais maintenant, je suis trop déçu après cette performance. Reposez-moi cette question plus tard. Pour le moment, je ne veux pas parler du prochain ou du dernier match", a déclaré Dominik Thalhammer à Het Laatste Nieuws. Ostende a été catastrophique face au STVV et cela dans un match où ils devaient impérativement marquer des points. "Un manque de tout. Ce n'est pas un manque de motivation, mais toute la situation pèse sur les joueurs." "Semaine après semaine c'est notre objectif, mais nous ne gagnons pas. Ils veulent tout donner, mais à chaque fois, ils doivent faire face à un revers. La mentalité est vraiment importante."