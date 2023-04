Michel-Ange Balikwisha critiqué par une légende de l'Antwerp : "Son remplaçant montre plus que lui !"

Le joueur de l'Antwerp, arrivé du Standard de Liège il y a deux saisons, peine à convaincre sur l'aile gauche. Il s'est attiré les foudres de Patrick "Patje Boum Boum" Goots.

Patrick Goots, véritable icône de l'Antwerp, a toujours un mot à dire sur son ancien club. Cette semaine, le consultant de Gazet Van Antwerpen a regretté la piètre prestation de l'avant-garde du Great Old malgré la victoire contre le Cercle de Bruges (2-1).

"Muja a fait preuve de beaucoup de bonne volonté, mais il était très souvent en position de hors-jeu. Stengs a de nouveau montré qu'il était capable de jouer un football extraordinaire, mais il doit améliorer son efficacité dans les seize mètres. Janssen est revenu en force, même s'il n'a pas su concrétiser ses quelques occasions de but", a commencé Goots.

L'ancien attaquant ne s'est ensuite pas montré tendre envers Michel-Ange Balikwisha, remplacé à la mi-temps par Gyrano Kerk. "J'attends beaucoup de Balikwisha, surtout si l'on tient compte de son prix (5 millions d'euros, ndlr). Il a joué un faible match, et ce n'est pas la première fois ces dernières semaines. Son remplaçant, Kerk, est entré en jeu avec force et enthousiasme. Il mérite d'être titularisé plus souvent que Balikwisha."