"Anderlecht jouerait plus que le top 6 en Eredivisie !"

Le Sporting d'Anderlecht, 9e de D1A, défie le 4e d'Eredivisie ce jeudi en Conference League. Pascal Jansen, le coach du RSCA, estime cependant que les Mauves joueraient le sommet aux Pays-Bas.

La saison du Sporting d'Anderlecht est paradoxale : quart de finaliste européen...mais en grande difficulté dans la course au top 8 en Jupiler Pro League. "Mais ça me paraît clair qu'Anderlecht est encore une équipe du top", affirmait Pascal Jansen, entraîneur de l'AZ, en conférence de presse.

Alkmaar est 4e en Eredivisie, un classement plus conforme aux attentes. "J'ai lu plus tôt qu'Anderlecht jouerait le top 6 aux Pays-Bas, mais ça me paraît être sous-estimé. Leur façon de jouer a changé", estime Jansen.

"Je vois beaucoup de similitudes avec le FC Utrecht. C'est peut-être dû au fait qu'ils ont un coach danois également. Bien sûr, il y a toujours des points forts et des points faibles", pointe-t-il encore. Face à Utrecht, l'AZ avait partagé l'enjeu...5-5. "C'était une soirée amusante, mais...je ne pense pas que ça se produira ici (rires). Il y a des similitudes dans le jeu, ça s'arrête là".