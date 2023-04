Jan Vertonghen calme le jeu après la victoire 2-0 contre l'AZ

Le RSCA a été très solide ce jeudi, et c'est en bonne partie grâce à Jan Vertonghen et Zeno Debast. Les Mauves ont un pied, et peut-être en finale...mais le capitaine calme le jeu.

Un score de 2-0 peut parfois être vu comme idéal avant le retour : il force l'adversaire à se découvrir pour marquer rapidement, et Anderlecht pourrait en profiter au vu de ses qualités dans ce genre de situation. "Oui, c'est un bon score, mais 3 ou 4-0 serait encore plus idéal", plaisante Jan Vertonghen après la rencontre. "C'est dommage que la règle du but à l'extérieur ait été abolie, cela nous donnerait peut-être encore plus de chances. Mais c'est un très bon résultat, si vous m'aviez dit avant qu'on gagnerait 2-0, j'aurais signé", reconnaît le capitaine. Anderlecht n'est peut-être pas l'équipe avec le plus de qualités, mais... "L'AZ a mis un pressing très élevé, et nous avons été très solides défensivement, je trouve. Six matchs sans prendre un but, c'est exceptionnel", se réjouit Vertonghen, auteur d'un très gros match. "Nous avons une grande confiance en nous. Anderlecht n'est peut-être pas l'équipe avec le plus de qualités dans cette Coupe d'Europe mais on compense avec notre coeur". Un coeur qui doit emmener le RSCA en demi-finale...ou dans le top 8 ? "Idéalement, les deux (sourire). Mais je n'ai joué qu'une seule demi-finale européenne dans ma carrière, et l'ambiance ce soir était déjà extraordinaire. J'aimerais encore vivre ça", conclut le Diable Rouge.