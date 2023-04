"Je ne suis pas là pour qu'Anderlecht joue le top 8, je veux des titres"

Brian Riemer n'est qu'à 5 matchs d'un titre européen avec Anderlecht. Cela paraît ambitieux, mais le Danois rêve grand...

La question a le mérite d'être posée : est-il plus réaliste, désormais, de viser un ticket européen via les plutôt hasardeux Playoffs 2...ou en espérant aller gagner la Conference League ? Avec un pied en demi-finale, Anderlecht paraît proche de pouvoir rêver.

"C'est un fait, nous avons moins de matchs à gagner en Conference League. Il nous en reste 4, alors qu'en championnat, il faut encore accéder au top 8, puis jouer 6 ou 7 matchs", rigole Brian Riemer, qui sait bien sûr que le RSCA n'est pas favori au sacre européen.

© photonews

"Je ne veux pas penser à ça maintenant. Mais on vient de si loin. Et en championnat, nous performons bien, sans concéder de buts", se réjouit le coach danois. "S'il restait 10 matchs de Pro League, les discours seraient différents, mais nous manquons de matchs (rires). Maintenant, nous aurons besoin d'un peu de chance, notre position est difficile".

Mais si ça ne tenait qu'à Brian Riemer, Anderlecht jouerait pour bien plus que ça. "Écoutez, mon ambition, elle est claire, ce n'est pas de me battre pour les Playoffs 2. La situation est juste ce qu'elle est", reconnaît-il. "Mais je ne suis pas ici pour ça. Je suis ici pour gagner des titres, et ramener ce club fantastique où il le mérite". Et après tout, il n'est qu'à 4 matchs de le faire.