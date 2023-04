Miron Muslic ne veut plus penser aux "injustices" arbitrales

Battu dans les derniers instants face à l'Antwerp lors de la dernière journée à la suite d'une phase controversée, le Cercle de Bruges s'apprête à jouer deux rencontres décisives en vue du top 8.

Le Cercle aura fait parler de lui cette semaine. Les Groen en Zwart ont adressé un communiqué dans lequel ils fustigent les récentes erreurs d'arbitrage, leur ayant notamment fait perdre - selon eux - le match contre l'Antwerp.

En conférence de presse, le coach du Cercle Miron Muslic s'est montré contrarié, bien qu'il n'ait pas le choix : la course au top 8 dépendra, uniquement, des prestations de ses hommes. "Bien sûr, j'étais et je suis toujours en colère, mais je ne suis pas quelqu'un qui baisse les bras. Je suis quelqu'un de persévérant et je ferai tout pour atteindre la huitième place. Tout le monde au Cercle le mérite aussi."

C'était difficile pour le groupe de devoir faire face à tant d'injustice, mais je leur ai dit qu'ils pouvaient aussi en tirer des leçons et que cela faisait partie de leur développement", a continué le Bosnien.

Le Cercle de Bruges rencontrera le STVV ce samedi. Ensuite, lors de la dernière journée, les hommes de Miron Muslic se déplaceront à Zulte Waregem.