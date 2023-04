Zulte Waregem savoure : "Ce n'est qu'un premier pas dans la bonne direction"

Zulte Waregem est allé s'imposer 1-5 à Eupen ce samedi soir lors de la 33ème journée de Jupiler Pro League. De quoi revenir à une longueur des Pandas et ainsi entretenir l'espoir de rester en D1A.

"S'il y a de la bière dans le bus ? Oui, mais pas pour moi", a déclaré Zinho Gano après le match contre Eupen. "Non, ce soir, nous pouvons savourer cette belle victoire. A partir de dimanche, nous devrons tourner le bouton et nous concentrer à nouveau sur le dernier match", a confié l'attaquant auteur d'un triplé au Kehrweg. "Marquer trois fois, c'est toujours agréable. Non, ce n'était pas les buts les plus difficiles à marquer, mais en tant qu'attaquant, il faut savoir se placer là où il faut."

© photonews

"Nous ne sommes qu'à mi-parcours. Nous voulions forcer la deuxième finale contre le Cercle à Eupen. Nous avons réussi, mais ce n'est qu'un premier pas dans la bonne direction. Nous devons conserver cette confiance."

L'entraîneur Frederik D'Hollander était lui aussi satisfait même si l'Essevee est dans l'obligation de gagner contre le Cercle dimanche prochain pour se sauver. "C'est gratifiant. Permettez-nous d'en profiter un peu. Mais en effet, nous n'avons encore rien. Le Cercle peut encore aller en Playoffs 2, nous devrons donc être à notre meilleur niveau pour gagner contre eux. Dimanche, l'argent et le bronze ne comptent pas, seul l'or compte."