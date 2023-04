Vent de panique au sein de la fédération néerlandaise

La KNVB est dans la tourmente suite à une demande de rançon. Des cybercriminels détiendraient des documents très confidentiels.

Tomber dans le piège d'un email piraté n'arrive pas qu'à monsieur ou madame tout le monde. C'est ce qui est arrivé à un employé de la fédération néerlandaise de football, mettant l'institution dans l'embarras. En effet, les hackers derrière tout cela détiennent désormais des copies de passeports et de contrats d'internationaux néerlandais ainsi que les documents d'identité et les contrats d'anciens footballeurs, d'entraîneurs et de membres du conseil d'administration selon RTL Nieuws.

Les cybercriminels demanderaient un million d'euros sous peine de tout divulger. La fédération débat actuellement du comportement et des réponses à apporter face à cet incident inattendu.