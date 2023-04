Pessimiste, Aad de Mos annonce un mauvais présage pour Anderlecht

Le RSC Anderlecht a deux rendez-vous importants cette semaine. En Conference League, mais aussi en Jupiler Pro League.

Ce soir, Anderlecht doit défendre l'avance de 2-0 acquise lors du match aller des quarts de finale de la Conference League contre l'AZ Alkmaar. Aad de Mos est convaincu que les Mauves ne parviendront pas à se hisser en demi-finale de la compétition. "Actuellement, il y a trop peu de qualité à Anderlecht et je ne serais pas surpris qu'ils prennent trois ou quatre buts à Alkmaar jeudi", a-t-il déclaré au podcast de Radio Radzinski. "Je suis plus favorable à Anderlecht, mais si je devais parier, je pense que l'AZ se qualifiera".

Le pire serait qu'Anderlecht quitte l'Europe et ne se qualifie pas non plus pour les Playoffs 2. Mais De Mos n'envisage pas d'en arriver là. Il pense qu'Anderlecht battra le KV Malines parce qu'ils sont déjà trop préoccupés par la finale de la Coupe. Charleroi et le Cercle de Bruges ne feront pas partie du top 8, selon le Néerlandais.