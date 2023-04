La Belgique retrouvera une place directe en Ligue des Champions lors de la saison 2024-2025 !

Les clubs belges ont réalisé, malgré les trois éliminations de ce jeudi soir, une très grande campagne européenne. D'ici deux saisons, notre football retrouvera un accès direct à la Ligue des Champions.

Ne pleurons pas parce que c'est fini, sourions parce que cela est arrivé : après les défaites et éliminations simultanées de l'Union (Europa League), Anderlecht et La Gantoise (Conference League), il ne reste plus de club belge encore en lice dans les compétitions européennes cette saison.

Il est un euphémisme de dire que nos équipes ont réussi leur campagne : en tenant compte du parcours du Club de Bruges, qui est parvenu à rallier les 8e de finale de la Ligue des Champions, le score belge au ranking UEFA est de 14.200 points, soit mieux que les deux dernières saisons réunies. Uniquement les championnats anglais, espagnol, allemand et italien font mieux.

Jamais les clubs belges n'avaient récolté autant de points dans une saison européenne. Grâce à cette superbe performance, notre football assure sa remontée à la 8e place du ranking UEFA. Ce qui signifie qu'un club belge sera automatiquement qualifié pour la phase de poules de la Ligue des Champions pour la saison 2024-2025 !

A noter que cela ne sera pas le cas lors de la saison prochaine. La Belgique étant en effet passée du 13e au 8e rang - uniquement les pays du top 10 bénéficient de l'accès direct -, elle verra son représentant passer par un tour préliminaire pour espérer disputer la coupe aux grandes oreilles.