Filippo Melegoni le couteau suisse du Standard : "Sa polyvalence nous fait le plus grand bien"

Le joueur prêté par le Genoa a déjà été utilisé à toutes les sauces par Ronny Deila cette saison. Aligné au milieu de terrain, tantôt à droite tantôt en faux-neuf, l'Italien rend de grands services à son équipe et permet au coach des Rouches d'avoir un large panel de choix.

Filippo Melegoni ne compte que huit titularisations et n’a disputé qu’une seule rencontre dans son entièreté cette saison. Le milieu de terrain a évolué sur le flanc droit mais aussi en attaque (faux-neuf). Malgré un temps de jeu relativement faible (666 minutes en 22 matches toutes compétitions confondues), l’Italien pourrait être aligné d'entrée de jeu à OHL et jouer plus durant les Playoffs 2.

"Il a fortement progressé"

"C'est un joueur très polyvalent capable à la fois d'effectuer des courses à haute intensité et de comprendre très rapidement le jeu", a confié Ronny Deila en conférence de presse. "Il a fortement progressé techniquement mais aussi physiquement. La prochaine étape pour lui, c'est d'être plus vite présent sur le ballon et d'ouvrir mieux le jeu quand les opportunités sont présentes. Il devra également être plus dur défensivement dans ses interceptions, mais il est encore jeune", a souligné le technicien norvégien.

Le joueur prêté par le Genoa a effectué de très bonnes montées au jeu ces dernières semaines. "Ce sera nécessaire qu'il trouve sa bonne position par la suite. Mais en attendant, sa polyvalence nous fait le plus grand bien et il est très important pour nous", a conclu Deila.