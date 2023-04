"Le titre ? Je crois en tous les scénarios"

Rik De Mil est un coach heureux après la qualification brugeoise pour les Champions Playoffs. L'euphorie n'est pas encore retombée.

Pour ses premiers matchs en tant que T1, Rik De Mil sera passé par toutes les émotions. Malgré la frustration des occasions galvaudées à Westerlo samedi dernier (0-0), le Club de Bruges finit dans le top 4 grâce à son succès 7-0 contre Eupen, conjugué à la défaite surprise de La Gantoise contre Ostende (1-2). De Mil a suivi les derniers instants de cette rencontre avec tout son staff, sous la drache, avant d'exulter.

Les 90 minutes étaient forcément très spéciales à vivre : "Je ne savais pas du tout quel était le score à Gand-Ostende, mais à travers le public, on peut entendre ce qui se passe. Mais je suis resté concentré sur mon équipe. L'équilibre entre la naïveté et la croyance était là".

Un soulagement qui place Bruges dans la position du chasseur au sein de ces Champions Playoffs. Avec 8 points d'avance sur Genk et l'Union Saint-Gilloise ravir la première place sera compliqué. Pourtant, Rik de Mil ne veut rien s'interdire : " Pour nous, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Croyons-nous encore au titre ? Je crois toujours à tous les scénarios. Vous pouvez me traiter de naïf, mais dans le football, si vous croyez vraiment en quelque chose et que vous vous donnez à fond, beaucoup de choses sont possibles. En tout cas, nous serons compétitifs". Après sa remontada de la saison dernière sous Alfred Schreuder, les Brugeois sont à nouveau dans starting blocks.