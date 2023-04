Franky Van der Elst évoque l'avenir de Rik De Mil au Club : "C'est le minimum"

Rik De Mil a le profil idéal pour rester l'entraîneur du Club de Bruges. De nombreux analystes sont d'accord. Mais il y a aussi des points négatifs à souligner.

Franky Van der Elst veut que Rik De Mil reste au Club de Bruges, mais pas forcément comme entraîneur principal. "Il faut le garder dans le staff technique, c'est le minimum. Il pourrait rester T1 l'année prochaine également. Je le connais assez bien et c'est quelqu'un de très bien. Mais s'il devient l'entraîneur principal la saison prochaine, vous risquez de le perdre après quelques mois, si les choses ne se passent pas bien. Ce serait vraiment dommage", a expliqué l'ancien Diable Rouge dans Extra Time.

Wesley Sonck a vu les progrès réalisés par De Mil en peu de temps. "Ils n'ont encaissé qu'un seul but, l'organisation est donc bonne. La confiance en soi est revenue. Et il donne leur chance aux jeunes joueurs. Il les connaît sur le bout des doigts et ose les faire entrer en jeu."