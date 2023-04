La Gantoise a tranché concernant l'avenir de Kums et Odjidja

Gand a commencé à constituer son noyau pour la saison prochaine. En effet, de nombreux joueurs sont en fin de contrat. Et pas des moindres. Tous ne peuvent pas compter sur une prolongation.

Des discussions auront lieu avec Sven Kums. Le milieu de terrain de 35 ans n'est pratiquement pas blessé et a de toute façon été l'un des meilleurs joueurs de la saison. Les négociations sont en cours, mais Kums n'a pas encore pris sa décision. Il préférerait une prolongation de deux saisons, alors que Gand ne propose qu'une saison, selon Het Nieuwsblad.

Pour Vadis Odjidja, la fin de l'histoire chez les Buffalos semble bel et bien se dessiner. Aucune négociation n'est en cours avec le capitaine, qui est l'un des plus gros salaires du club. Physiquement, il ne semble plus en mesure de faire face à la situation au vu de ses nombreux pépins physiques.

Bruno Godeau, Sulayman Marreh et Laurent Depoitre peuvent également se chercher un nouveau club. Pour ce dernier, il faudra voir ce qu'il adviendra maintenant qu'il s'est déchiré le tendon d'Achille. Darko Lemajic pourrait quant à lui rester.