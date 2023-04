Le président de l'Union tacle l'UEFA : "Nous sommes devenus une exception"

Un nouveau groupe visant à représenter les intérêts des clubs de football européens ne faisant pas partie de l'élite mondiale a vu le jour à Bruxelles lundi, demandant une plus grande distribution des fonds aux petits clubs et une compétition européenne ouverte et plus équilibrée.

L'Union des clubs européens (UEC) a déclaré que quelque 1.400 clubs professionnels ne participaient pas aux compétitions européennes et n'avaient pas voix au chapitre dans les décisions prises par l'instance dirigeante, l'UEFA, qui les concernaient pourtant. L'accès à la compétition européenne devrait rester basé sur les résultats du championnat national, avec un partage des revenus plus équilibré. Ses partisans se demandent également pourquoi l'UEFA donne plus d'argent aux clubs qui ont obtenu de meilleurs résultats dans le passé qu'aux nouveaux venus aux performances équivalentes

Des représentants de 40 clubs de 25 pays étaient présents ce lundi, dont l'Union SG et le Standard de Liège. Parmi les intervenants, citons Alex Muzio, le président de l'Union, qui a atteint les quarts de finale de l'Europa League deux saisons après avoir évolué en D1B. "Je crains que nous ne devenions une exception, une rareté. Les grands clubs sont de plus en plus grands et les petits clubs de plus en plus petits", a-t-il déclaré.

L'UEC acceptera les demandes d'adhésion des clubs professionnels jouant dans les deux premières ligues nationales, estimant qu'il est "raisonnable de viser" 200 membres d'ici la fin de l'année. L'adhésion est gratuite. Pour rappel, l'Association européenne des clubs (ECA) est le seul organisme de clubs reconnu par l'UEFA.